UN-Klimasekretariat verzichtet bis April auf Konferenzen

Bonn (dpa) - Das UN-Klimasekretariat verzichtet wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus ab sofort bis Ende April darauf, an seinem Hauptsitz Bonn und anderswo auf der Welt Konferenzen oder Meetings anzusetzen. Dies teilte UN-Klimachefin Patricia Espinosa am Freitagabend mit. Diese außergewöhnliche Maßnahme solle helfen, die Verbreitung des Virus einzudämmen. Hintergrund sind demnach auch Einreisebeschränkungen, die immer mehr Staaten erlassen haben - unter anderem auch gegen Reisende aus Deutschland. Ersatzweise sollen einige Besprechungen via Video oder Telefon abgehalten werden, andere sollen verschoben werden.

Von dpa