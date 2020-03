15-Jähriger fährt unter Drogen Auto

Schloß Holte-Stukenbrock (dpa/lnw) - Eine Spritztour von vier Jugendlichen hat nach etwa zehnminütiger Flucht vor der Polizei geendet. Der 15 Jahre alte Fahrer habe unter Drogen gestanden, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Wagen war Beamten demnach in der Nacht auf Samstag in Schloß Holte-Stukenbrock (Kreis Gütersloh) wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Obwohl dazu aufgefordert, hielt der Fahrer nicht an, sondern fuhr laut Polizei mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde weiter.

Von dpa