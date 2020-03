Zwei Jugendliche überfallen und verletzen Frau in Köln

Köln (dpa/lnw) - Zwei bewaffnete 13- und 14-Jährige haben in Köln eine Frau leicht verletzt. Sie überfielen die 52-Jährige am späten Freitagabend auf offener Straße mit einem Messer und einer Eisenstange und forderten Bargeld von ihr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als die Frau den Notruf wählen wollte, stach demnach einer der Jungen sie mit dem Messer mehrfach in den Arm, der andere traktierte sie mit Tritten. Die leicht verletzte Frau habe laut um Hilfe geschrien und die Täter so vertrieben. Kurz darauf fassten Polizisten die Minderjährigen in einem Linienbus. Sie wurden später von ihren Eltern auf der Wache abgeholt.

Von dpa