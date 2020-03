Düsseldorf (dpa/lnw) - Trotz der Ausbreitung des Coronavirus soll der nordrhein-westfälische Landtag in dieser Woche wie vorgesehen tagen. Eine Absage der beiden Plenartage am Mittwoch und Donnerstag sei nicht geplant, sagte ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

Von dpa