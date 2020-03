Person nach Zusammenprall mit Lkw tödlich verletzt

Schermbeck (dpa/lnw) - Bei einem Zusammenprall mit einem Lkw in Schermbeck (Kreis Wesel) ist ein Kleinwagen völlig zerstört und die Person am Steuer tödlich verletzt worden. Die Identität des Autofahrers oder der Autofahrerin war zunächst unklar. Nach ersten Ermittlungen war das Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit dem Lastwagen zusammengestoßen. Der 20 Jahre alte Lkw-Fahrer kam mit einem Schock in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße 224 wurde an der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt. Laut Polizei waren Öl und Benzin ausgelaufen. Die Polizei wollte den Unfallhergang ermitteln.

Von dpa