Fröndenberg (dpa/lnw) - Mit einer Schreckschusspistole soll ein Betrunkener in der Nacht zu Sonntag vor einer Schützenhalle in Fröndenberg herumgeschossen und Menschen bedroht haben. Der stark angetrunkene 22-Jährige wurde schließlich von der Polizei überwältigt, wie es am Montag in einer Mitteilung hieß. Er habe sich in eine Psychiatrie einweisen lassen.

Von dpa