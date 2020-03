Tafeln in NRW in Sorge: Weniger Spenden wegen Coronavirus

Aus Herzogenrath bei Aachen meldete die Tafel ein «dickes Minus für alles, was in den Kühlschrank muss» sowie weniger Obst und Gemüse. «Wir spüren schon, dass weniger von den Discountern kommt», schilderte Dieter Lecher. «Wir haben noch Vorräte. Aber wir hoffen, dass sich das Ganze bald entspannt.» In Hürth bei Köln hieß es: «Es ist ein bisschen Flaute, reicht aber noch.» Haltbare Produkte wie Reis, Zucker, Salz oder WC-Papier, die offenbar in den Geschäften vielfach «gehamstert» würden, gebe man in der Tafel grundsätzlich nicht aus.

Der Landesverband NRW mit 130 Mitgliedern und Sitz in Neuss sieht keinen Anlass zur Sorge: «Noch hat uns keine Tafel um Hilfe angerufen», betonte der Vorsitzende Wolfgang Weilerswist. Traditionell gehe zwischen Karneval und Ostern immer etwas weniger Obst und Gemüse an die Tafeln, weil diese dann vergleichsweise teuer seien. Reis, Nudeln oder Konserven - aktuell Ziel von «Hamsterkäufern» - gehörten nicht zum Angebot der Tafeln. In Essen als einer der größten Tafeln spürt man keine Ebbe. «Es gab mal einen einzigen Tag, an dem es weniger war.» Ansonsten laufe es normal, sagte ein Sprecher. Man versorge rund 6000 Menschen pro Woche und habe noch niemanden vertrösten müssen.