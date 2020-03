Köln (dpa/lnw) - Das Coronavirus hat Folgen für die Polizei in NRW: Die traditionelle Vereidigung der neuen Kommissaranwärter in der Kölner Lanxess-Arena ist auf Weisung von Innenminister Herbert Reul (CDU) abgesagt worden. Das bestätigte ein Sprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Vereidigung solle im Sommer nachgeholt werden.

Von dpa