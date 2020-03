Geisterspiel in Paris auch ohne Großteil der Medien

Dortmund (dpa) - Das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund am Mittwoch (21.00 Uhr) findet nicht nur ohne Zuschauer, sondern auch ohne den Großteil der Medien statt. Wie der Fußball-Bundesligist am Montagabend mitteilte, werden wegen der Covid-19-Epidemie mit Ausnahme weniger TV-Rechteinhaber keine weiteren Journalisten für die Partie zugelassen. Zudem entfallen die vor solchen Partien obligatorischen Pressekonferenzen am Tag vor dem Spiel und in der Nacht nach dem Abpfiff.

Von dpa