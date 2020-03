Köln (dpa) - Wolfgang Niedecken (68) freut sich zusammen mit seiner Frau Tina über ihr erstes Enkelkind. Der kleine Noah kam am vergangenen Freitag zur Welt. Seine in Berlin lebende Tochter Isis-Maria sei für die Geburt extra nach Köln gekommen, berichtete der BAP-Sänger am Montagabend der Deutschen Presse-Agentur. «Im Pass sollte Köln stehen - nicht Berlin!»

Von dpa