Staus am Morgen: Lange Wartezeiten für Pendler in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Autofahrer in Nordrhein-Westfalen müssen am Dienstagmorgen eine Menge Geduld mitbringen. Auf der Autobahn 3 komme es nach einem Auffahrunfall und einem umgekippten Anhänger am Kreuz Hilden zu Verkehrsbeeinträchtigungen in Fahrtrichtung Köln, sagte ein Sprecher der Polizei. Laut WDR-Staumelder bildete sich während der Bergungsarbeiten ein Stau von etwa zehn Kilometern Länge. Nach Angaben des Landesbetriebs Straßen.NRW müssen sich die Autofahrer auf eine Verspätung von 45 Minuten einstellen. Außerdem werde die Anschlussstelle Köln-Dellbrück auf der A3 ab 11 Uhr aufgrund von Reparaturen kurzfristig gesperrt, teilte Straßen.NRW am Morgen mit.