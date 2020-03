Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat an die Bürger appelliert, Infektionsschutzmaßnahmen gegen das Coronavirus einzuhalten. Jeder könne mit seinem Verhalten dazu beitragen, die Ausbreitung zu verhindern, sagte Laschet am Dienstag in Düsseldorf. Es sei wichtig, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.

Von dpa