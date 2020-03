Geldtransporter in Krefeld überfallen

Krefeld (dpa/lnw) - Zwei bewaffnete und maskierte Gangster haben in Krefeld einen Geldtransporter überfallen. Die Unbekannten seien mit einer Geldkassette entkommen, berichtete die Polizei am Dienstag. Es gab keine Verletzten. Das Fluchtauto zündeten die Täter einige Straßen weiter an, es brannte komplett aus.