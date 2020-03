Ratinger wegen Behinderung von Rettungseinsatz verurteilt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Wegen absichtlicher Behinderung eines Rettungswagens ist ein 23-jähriger Ratinger zu 240 Euro Geldbuße und einem Monat Fahrverbot verurteilt worden. Damit bestätigte eine Amtsrichterin einen bereits verhängten Bußgeldbescheid in voller Höhe (Az.: 342 Owi 97/19). Die Richterin sah es als erwiesen an, dass der junge Mann sich einem Rettungswagen im Blaulichteinsatz absichtlich in den Weg gestellt hatte.

