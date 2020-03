Fortuna-Spiel ebenfalls ohne Zuschauer: OB kritisiert Erlass

Düsseldorf (dpa/lnw) - Auch das Bundesliga-Spiel der Düsseldorfer Fortuna gegen Paderborn am kommenden Freitag wird ohne Zuschauer stattfinden. Das sagte Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Auch in den städtischen Veranstaltungshallen würden «praktisch alle» Veranstaltungen untersagt. Damit wäre auch das nächste DEG-Playoff-Spiel im ISS Dome gegen die Eisbären Berlin betroffen.

Von dpa