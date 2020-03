Zügige Räume, bröckelnde Fassaden und marode Klos - so beschreibt die SPD den Sanierungsbedarf an vielen Schulen in NRW. Sie fordert von der Regierung eine Stellungnahme, wie es mit dem Sanieren weitergehen soll. In der Vergangenheit wurde nur ein Teil der Gelder abgerufen.

Von dpa