Maske fällt: Stefanie Heinzmann bei «Masked Singer» raus

Köln (dpa) - Sängerin Stefanie Heinzmann («My Man Is a Mean Man») ist als erste Teilnehmerin der Musik-Rateshow «The Masked Singer» enttarnt worden. Am Dienstagabend musste die 31-Jährige in Köln ihre Maske ablegen, nachdem sie zu wenige Stimmen von den Zuschauern erhalten hatte - und das auch noch an ihrem Geburtstag. «Es ist schade, dass es schon vorbei ist», sagte Heinzmann.

Von dpa