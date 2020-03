Rheinufertunnel nach Unfall mehrere Stunden gesperrt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Wegen eines Unfalls ist der für den Berufsverkehr wichtige Rheinufertunnel in Düsseldorf am Mittwochmorgen in Richtung Süden mehrere Stunden gesperrt gewesen. Eine schwangere Autofahrerin sei bei dem Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden und musste durch die Feuerwehr befreit werden, teilte ein Sprecher mit. Laut Polizei wurde die 30-Jährige aus Dinslaken in ein Krankenhaus gebracht. Zu ihren Verletzungen wurden keine weiteren Angaben gemacht.

Von dpa