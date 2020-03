Lanxess erwartet 2020 Gewinnrückgang wegen Viruskrise

Köln (dpa) - Der Spezialchemiekonzern Lanxess treibt den Konzernumbau voran. Nachdem bereits Teile der Lederchemie verkauft wurden, soll nun der komplette Geschäftsbereich abgegeben werden, wie der MDax-Konzern am Mittwoch in Köln mitteilte. Gleichzeitig wollen die Kölner stärker vom Elektroboom der Autobranche profitieren. Am Standort El Dorado im US-Bundesstaat Arkansas sei Anfang März mit dem Partner Standard Lithium eine Pilotanlage zur Extraktion von hochreinem Lithium direkt aus Solen in Betrieb genommen worden.

Von dpa