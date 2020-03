SPD: Landesregierung war nicht auf Coronavirus vorbereitet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen war nach Einschätzung der SPD-Opposition nicht gut genug auf die Ausbreitung des Coronavirus vorbereitet. Nachdem Frankreich schon am 24. Januar erste Fälle bestätigt habe, hätte in NRW früher gehandelt werden können, kritisierte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag. Und obwohl das Robert Koch-Institut schon am 13. Februar die Gefahr einer möglichen Pandemie benannt habe, habe NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) noch am 25. Februar in Interviews versucht, «die Sache kleinzureden», sagte Kutschaty.

Von dpa