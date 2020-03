Coronavirus: Köln baut auf Verantwortung von Veranstaltern

Am Dienstag hatte das Land Nordrhein-Westfalen einen Erlass beschlossen, nach dem Veranstaltungen ab 1000 Teilnehmern grundsätzlich abgesagt werden sollen. Der Erlass ist zeitlich nicht befristet .Zur Eindämmung des Virus können die örtlichen Behörden auch Veranstaltungen mit weniger als 1000 Personen absagen, wenn es besondere Risiken gibt. Auch darauf wies der Erlass ausdrücklich hin.

Sorge, dass Veranstalter bei Grenzfällen wirtschaftliche Interessen vor gesundheitliche stellen, hat Keller nicht: «Wir gehen davon aus, dass Veranstalter ein Eigeninteresse haben, zu kooperieren. Ich glaube auch, dass die Stimmung in der Bevölkerung so ist, dass immer weniger Interesse daran besteht, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen.» Sollte ein Veranstalter unverantwortlich handeln, «dann nehmen wir das zur Kenntnis, aber würden im Zweifel die richtige Entscheidung treffen und absagen».