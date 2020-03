Erneut weniger Unternehmenspleiten: aber mehr Betroffene

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Unternehmenspleiten in NRW ist weiter zurückgegangen, zugleich waren mehr Arbeitnehmer davon betroffen. 2019 seien bei den Amtsgerichten 5351 Anträge auf Insolvenzeröffnung von Firmen gestellt worden und damit 4 Prozent (gut 200) weniger als 2018, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Düsseldorf mit. In gut 3900 Fällen wurde das Insolvenzverfahren eröffnet, der Rest wurde abgelehnt. Schon seit 2011 sinkt die Zahl der Anträge auf Eröffnung von Insolvenzverfahren.

Von dpa