16-Jährige in Aachen bei Sturz aus fünftem Stock

Aachen (dpa/lnw) - Eine 16-Jährige ist in Aachen aus einem Fenster im fünften Stock gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, habe das Mädchen am Dienstagabend auf dem Fenstersims gesessen und sei nach eigener Aussage «unglücklich» aus dem Fenster gefallen. Wie eine Polizeisprecherin sagte, sei die 16-Jährige relativ glimpflich davongekommen: Ein Gebüsch, in dem sie landete, federte den Sturz ab. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa