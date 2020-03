Rose rotiert im Derby und beginnt mit vier Angreifern

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbach beginnt stürmisch im Derby ohne Zuschauer gegen den 1. FC Köln. In Marcus Thuram, Patrick Herrmann, Alassane Plea und Breel Embolo bietet Trainer Marco Rose gleich vier nominelle Angreifer auf. Kapitän Lars Stindl, der in den vergangenen vier Spielen fünf Tore geschossen hatte, sitzt dagegen zu Beginn überraschend nur auf der Bank. Auch Linksverteidiger Rami Bensebaini steht diesmal nicht in der Startelf, dafür beginnt Routinier Oscar Wendt. Den verletzten Denis Zakaria ersetzt der Ex-Kölner Tobias Strobl. Beim FC spielt Jorge Meré für den verletzten Sebastiaan Bornauw.

Von dpa