Bundeskunsthalle zeigt Kapitalismus-Ausstellung

Bonn (dpa) - Die Bundeskunsthalle in Bonn beschäftigt sich in einer neuen großen Ausstellung mit der Geschichte des Kapitalismus. Die Gesellschaftsordnung wird anhand von 250 Objekten aus Kunst, Geschichte und Alltagskultur aus kulturhistorischer Perspektive betrachtet. Leitfragen sind: Wie formt der Kapitalismus die Identität und Geschichte des einzelnen Menschen? Kann oder will die Gesellschaft etwas daran ändern? Zu den Prunkstücken der Ausstellung, die am Freitag für Besucher öffnet, gehören das erste bekannte Grundbuch aus dem Jahr 1140, in dem Immobilienkäufe festgehalten wurden, ein Geschäftsbuch mit doppelter Buchführung aus dem Genua des 14. Jahrhunderts - und ein Handy von Angela Merkel, das heute schon sehr altertümlich wirkt.

Von dpa