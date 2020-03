NRW-Politik trauert um Burkhard Hirsch: «Kämpfer mit Herz»

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat den gestorbenen FDP-Politiker Burkhard Hirsch als einen «leidenschaftlichen Beschützer der demokratischen Bürgerrechte und Kämpfer mit Herz für die Freiheit der Menschen» gewürdigt. «Er gehörte zu den wichtigsten Mahnern der deutschen Politik», erklärte Laschet am Donnerstag in Düsseldorf. Der Kampf gegen die Feinde des Rechtsstaats könne niemals mit der Einschränkung der Freiheit einhergehen. «Diese Mahnung ist heute aktueller denn je.» Der ehemalige NRW-Innenminister und linksliberale Politiker Hirsch war am Mittwoch im Alter von 89 Jahren gestorben.

Von dpa