Reul begrüßt Beobachtung des AfD-«Flügels»

Düsseldorf/Berlin (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat die Beobachtung des von AfD-Politikern gegründeten rechtsnationalen «Flügels» begrüßt. «Wir haben ab heute die klare Feststellung, dass ein Teil der AfD, nämlich der "Flügel", verfassungsfeindlich ist und deshalb mit all den Mitteln des Nachrichtendienstes auch überwacht und kontrolliert werden kann. Und das ist gut so», sagte Reul am Donnerstag in einer Debatte über Maßnahmen gegen Rassismus und Rechtsterrorismus im Düsseldorfer Landtag. Die AfD und ihre Mitglieder müssten sich damit auseinandersetzen.

Von dpa