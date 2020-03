Coronavirus: Landeskabinett berät morgen über Maßnahmen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische Landesregierung will am Freitag über weitere Maßnahmen in der Corona-Krise sprechen. «Morgen wird das Landeskabinett über mögliche Konsequenzen der heutigen Beschlüsse in Berlin beraten», sagte ein Sprecher der NRW-Staatskanzlei am Donnerstagabend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Nach dpa-Informationen ist damit zu rechnen, dass auch über die Möglichkeit von Schul- und Kitaschließungen in NRW gesprochen wird.

Von dpa