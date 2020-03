Fußgänger von Auto erfasst: Lebensgefährlich verletzt

Moers (dpa/lnw) - Ein Fußgänger ist in Moers (Kreis Wesel) von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der 87-Jährige sei am Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache an einer Fahrbahnverengung plötzlich auf die Straße gelaufen, teilte die Polizei mit. Ein 32 Jahre alter Autofahrer erfasste den Mann mit seinem Wagen. Der Passant wurde dadurch zu Boden geschleudert. Er kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus.

Von dpa