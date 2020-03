Hochwasser auf der Sieg: Feuerwehr rettet Kanufahrer

Sankt Augustin (dpa/lnw) - Bei Hochwasser auf der Sieg ist ein Kanufahrer am Freitag in Sankt Augustin (Rhein-Sieg-Kreis) gekentert. Die Besatzung eines Rettungsbootes konnte den Mann nach Angaben der Feuerwehr sicher an Land bringen. Er sei lediglich unterkühlt gewesen, aber ansonsten wohlauf. Wegen des Hochwassers hat die Sieg den Angaben zufolge derzeit eine erhöhte Fließgeschwindigkeit.

Von dpa