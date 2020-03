Münster (dpa) - Das erste Heimspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft in diesem Jahr findet ohne Fans im Stadion statt. Für die EM-Qualifikationspartie gegen Irland am 11. April (16.00 Uhr/ZDF) in Münster seien keine Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mit.

Von dpa