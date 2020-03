Regionalliga West: Spielbetrieb bis 22. März ausgesetzt

Duisburg (dpa/lnw) - Der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) hat den Spielbetrieb in der Regionalliga West wegen der Auswirkungen des Coronavirus vorerst bis zum 22. März abgesetzt. Am Freitag teilte der nordrhein-westfälische Regionalverband mit, dass der komplette Spielbetrieb in Zuständigkeit des WDFV ab sofort ruhen soll. Diese Maßnahme betrifft den 29. und 30. Spieltag der Regionalliga West sowie die ursprünglich für den 18. März vorgesehenen Nachholspiele. In der kommenden Woche will der WDFV zusammen mit den Vereinen der vierthöchsten Staffel das weitere Vorgehen besprechen.

Von dpa