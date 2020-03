Laschet: ÖPNV wird nicht eingeschränkt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der öffentliche Personennahverkehr in NRW wird wegen der Corona-Krise nicht eingeschränkt. Der Nahverkehr müsse funktionieren, damit die Pfleger und Ärzte von A nach B kommen könnten, sagte NRW Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitag in Düsseldorf. «Das Aufrechterhalten des öffentlichen Personen-Nahverkehrs ist eine Aufgabe, die gerade der Bekämpfung der Pandemie dient.»

Von dpa