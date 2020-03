Laschet: Vor größter Bewährungsprobe der Landesgeschichte

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen steht wegen der Ausbreitung des Coronavirus nach Worten von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wahrscheinlich «vor der größten Bewährungsprobe in der Landesgeschichte». «Wir haben es mit einem unsichtbaren Gegner zu tun, dessen Bekämpfung unser Land an den Rand seiner Kräfte führen wird», sagte Laschet am Freitag in Düsseldorf.

Von dpa