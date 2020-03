Köln und Siegen: Kitas kommende Woche zunächst noch geöffnet

Köln/Siegen (dpa/lnw) - Trotz eines von der NRW-Landesregierung angekündigten Betretungsverbotes sollen Kitas in Köln und Siegen zu Beginn der kommenden Woche zunächst noch geöffnet bleiben. Am Montag und Dienstag seien noch alle Kindertagesstätten offen, teilte die Stadt Köln am Freitagabend mit. «Die Stadt appelliert jedoch an die Eltern, ihre Kinder auch schon an diesen beiden Tagen nach Möglichkeit zu Hause zu betreuen», hieß es.

Von dpa