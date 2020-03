Auch Veranstaltungen mit unter 1000 Teilnehmern müssen abgesagt werden

Sportveranstaltungen abgesagt:

Das Präsidium des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen (FLVW) hat am Freitag entschieden, den Spielbetrieb bis einschließlich zum 19. April einzustellen. Dies betrifft die in der Zuständigkeit des FLVW liegenden Begegnungen der Männer-, Frauen- und Jugend-Spielklassen inklusive aller Futsal-Ligen (Kreisligen bis Oberliga Westfalen) sowie Aktivitäten der Jugend-Talentsichtung und -förderung. Maßnahmen der westfälischen Leichtathletik werden ebenfalls bis auf Weiteres abgesagt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auch in Münster steht der Amateursport still: Die Spiele der Preußen und der WWU Baskets wurden bereits am Donnerstag (12. März) vorläufig abgesagt, dann legte die Volleyball-Bundesliga sogar mit dem endgültigen Aus dieser Runde nach.