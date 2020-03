Bei 365.000 Kindern in NRW arbeiten Elternteile in Vollzeit

Düsseldorf (dpa/lnw) - Schul- und Kita-Schließungen wegen des Coronavirus betreffen Zehntausende Arbeitnehmerhaushalte in Nordrhein-Westfalen: So sind NRW-weit bei 365.000 Kindern bis 16 Jahren beide Eltern oder das alleinerziehende Elternteil in Vollzeit beschäftigt. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamts hervor, die die Linke im Bundestag angefragt hatte und die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.