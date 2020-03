Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Drei Menschen haben am Wochenende in Gelsenkirchen eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten. Ursache für den Unfall am Samstag war vermutlich die unsachgemäße Bedienung eines Kohleofens, wie die Polizei Gelsenkirchen am Montag mitteilte. Die drei Opfer im Alter von 63, 64 und 85 Jahren kamen in ein Krankenhaus.

Von dpa