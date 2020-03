Wege am Rhein in Köln sind weiter überflutet

Köln (dpa/lnw) - Die Wege am Rhein in Köln standen am Montag weiterhin unter Wasser. Sie seien erst ab einem Wasserstand von unter 4,5 Metern nicht mehr überflutet, teilte eine Sprecherin der Stadtentwässerungsbetriebe Köln am Vormittag mit. Dies sei voraussichtlich erst am frühen Freitagmorgen der Fall. Dann müssten die Wege aber auch zunächst noch gereinigt werden, bevor sie wieder benutzt werden können. Am Montagmorgen lag der Wasserstand des Rheins in Köln laut Stadtentwässerungsbetrieben bei 5,86 Metern.

Von dpa