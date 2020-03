Kaiserwagen in Wuppertal: Schwebebahn-Oldie wird erneuert

Wuppertal (dpa/lnw) - Der 120 Jahre alte Kaiserwagen im Fuhrpark der Wuppertaler Schwebebahn wird modernisiert. Das technische Denkmal werde mit großem Aufwand runderneuert, teilten die Stadtwerke am Montag mit. Der Oldie unter den Schwebebahnen war schon am 24. Oktober 1900 auf der Strecke, als Kaiser Wilhelm und Kaiserin Auguste Victoria bei einer Probefahrt durch die Stadt schwebten. Von diesem Ereignis ist der Name «Kaiserwagen» geblieben. Rund eine Million Euro kosten nach derzeitigem Stand die Arbeiten, um den Wagen technisch auf neuesten Stand zu bringen.