Corona-Krise: Landtag berät über weiteren Sitzungsbetrieb

In den kommenden Tagen waren zahlreiche Ausschusssitzungen angesetzt. Zu Anhörungen würden auch externe Fachleute erwartet. Erste Sitzungen - darunter der Umweltausschuss am Mittwoch - wurden bereits abgesagt. Auch der Bauausschuss am Freitag wird nicht tagen. Im Krisenstab Pandemie sind das Präsidium des Landtags sowie je ein Vertreter jeder Fraktion vertreten.