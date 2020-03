Flugausfälle am Airport Düsseldorf

Düsseldorf/Köln (dpa/lnw) - An den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen führt die Corona-Krise zu massiven Auswirkungen. «Das Verkehrsaufkommen der aktuellen Woche bewegt sich unter 30 Prozent des Vorjahresniveaus», teilte der Düsseldorfer Airport am Montag mit. Das führe «zu einer noch nie dagewesenen Situation in der Branche und am Düsseldorfer Flughafen». Der größte Airport des bevölkerungsreichsten Bundeslandes denkt deshalb sogar darüber nach, einzelne Flugsteige ganz zu schließen.

Von dpa