NRW-Justizministerium trifft am Dienstag Gerichtsvertreter

Vor dem Treffen im Ministerium hatten sich einzelne Gerichte bereits geäußert und ihre Maßnahmen dargestellt. Das Oberlandesgericht (OLG) in Düsseldorf schränkt vorübergehend den Publikumsverkehr ein. Dazu sollen Eingaben und Anträge schriftlich per E-Mail, Fax oder in den Hausbriefkasten eingereicht werden. Persönliche Gespräche seien nur noch nach Terminvereinbarung möglich. Vereinzelt würden aber auch Sitzungen verschoben. Vergleichbar äußerte sich auch das Oberlandesgericht in Köln. «Die Gerichte konzentrieren sich auf Kernaufgaben», hieß es am Nachmittag in einer Mitteilung. Wichtig sei, auf vermeidbare soziale Kontakte zu verzichten.

Am Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster wurden nach Angaben einer Sprecherin bislang zwei Verhandlungen in dieser Woche vertagt. Einmal habe der Senat die mündliche Verhandlung abgesagt, weil mit einem großen Zuschauerinteresse zu rechnen sei. Bei einem zweiten Fall hatten die Beteiligten das OVG wegen der Ansteckungsgefahr um Vertagung gebeten. Im Gegensatz zu Amts- oder Landgerichten hat das OVG in Münster allerdings deutlich weniger Publikumsverkehr. Mündliche Verhandlungen sind seltener.

Am Oberlandesgericht in Hamm lief der Betrieb bis Montagnachmittag normal weiter, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Das könne sich aber stündlich ändern.