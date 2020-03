Heiteres Wetter am Dienstag in Nordrhein-Westfalen erwartet

Offenbach (dpa/lnw) - Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird am Dienstag heiter und trocken. Früh am Tag ist es noch teils wolkig, im Laufe des Vormittags wird es zunehmend heiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 18 Grad. In der Nacht kühlt es demnach auf drei bis sieben Grad ab, in Hochlagen auf null Grad.