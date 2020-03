Mettmann (dpa/lnw) - Ein 29-Jähriger soll in Mettmann eine rote Ampel überfahren und dabei den Beamten in einem Streifenwagen den Mittelfinger gezeigt haben. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei beschleunigte und bremste der 29-Jährige auffallend stark und fuhr in Schlangenlinien.

Von dpa