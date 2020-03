Corona: Opposition fordert 15 Milliarden Euro Landeshilfe

Düsseldorf (dpa/lnw) - SPD und Grüne fordern, in Nordrhein-Westfalen 15 Milliarden Euro im Kampf gegen die Corona-Pandemie einzusetzen. Dafür solle NRW nach bayerischem Vorbild ein Sondervermögen einrichten, schlugen beide Oppositionsfraktionen am Dienstag in Düsseldorf vor. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Montag angekündigt, zum Schutz der bayerischen Wirtschaft vor den Folgen der Coronakrise bis zu zehn Milliarden Euro Sondervermögen bereitzustellen.

Von dpa