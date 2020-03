NRW.Bank: Milliarden für Schulsanierung werden ausgeschöpft

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das milliardenschwere Sanierungsprogramm «Gute Schule» wird von den Kommunen in Nordrhein-Westfalen umfangreich genutzt. Zwischen 2017 und Ende 2019 haben die Kommunen bereits 1,2 Milliarden Euro in die Schulinfrastruktur investiert, wie das landeseigene Förderinstitut NRW.Bank am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Das Programm läuft noch bis Ende 2020. Der Vorstand geht davon aus, dass letztlich alle Mittel restlos für die Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an Schulen abgerufen werden.

Von dpa