Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen stellt 150 Millionen Euro Soforthilfen im Kampf gegen die Corona-Pandemie bereit. Das kündigte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag in Düsseldorf an. Das Geld solle unter anderem helfen, mehr Beatmungsplätze in Krankenhäusern und mehr Schutzkleidung zu beschaffen.

Von dpa