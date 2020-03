Telefon-Ansturm auf Jobcenter: «Terminabsagen unnötig»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Arbeitsagenturen und Jobcenter in Nordrhein-Westfalen sind derzeit kaum noch mit dem Telefon zu erreichen. «Das Telefonnetz unseres Providers ist derzeit überlastet», teilte die Regionaldirektion NRW am Dienstag mit. Die Zahl der Anrufe sei in den vergangenen Tagen auf das Zehnfache des üblichen Niveaus gestiegen. «Wir bitten darum, Anrufe auf Notfälle zu beschränken.»

Von dpa