Laschet kündigt Rettungsschirm für NRW-Wirtschaft an

Düsseldorf (dpa/lnw)- NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat einen «Rettungsschirm» für die Wirtschaft des bevölkerungsreichsten Bundeslandes angekündigt. Am Donnerstag werde es dazu ein Gipfeltreffen geben, sagte Laschet am Dienstag in Düsseldorf. «Das Ziel muss sein, dass kein Unternehmen insolvent geht.» Über die Höhe des geplanten Soforthilfepakets machte er noch keine Angaben. An den Gesprächen würden Banken, Unternehmen, Kommunen, Gewerkschaften, das Handwerk, aber auch Kulturschaffende beteiligt.

Von dpa